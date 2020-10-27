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    • 28.10.2020 00:44
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kişi haklarına saldırı ifade özgürlüğü değildir

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'a yapılan saldırıya kınama!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hesabından, Cumhurbaşkanı 'a karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu.



    Kalın şu ifadeleri kullandı:

    Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kişi haklarına saldırı ifade özgürlüğü değildir