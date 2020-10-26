





Uyanık'ın sahibi olduğu Uyanık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; Kamu İhale Kurumu'nca Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 27 Eylül 2019 ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında üç defa yasaklandığı bildirildi.

Uyanık'ın şirketi, Kadıköy Belediyesi Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi inşaatını yarım bıraktı ve işçilerin haklarını ödemeden kaçtı. İhalenin bedeli 28 milyon 700 bin lira. İhalede; Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi'nin 400 gün içinde bitirilmesine yönelik madde yer aldı.

Uyanık'ın şirketi, 13 Ağustos 2018 tarihinde bitirilmesi gereken inşaatı yarım bıraktı. Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yapımına başlanan spor kompleksinin kaba inşaatı olduğu gibi duruyor.

Uyanık'ın; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aldığı iki ihalenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle iki defa daha ihalelere giriş yasağı aldığı öğrenildi.

Uyanık'ın; cinsel taciz ve şantajda bulunduğu iddiasıyla Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı bildirildi.

Uyanık, 26 Ocak 2020'de CHP Bitlis İl Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cinsel taciz ve şantajda bulunduğu iddiasıyla yargılanan, Kamu İhale Kurumu tarafından tüm ihalelere girişi üç defa yasaklanan Uyanık'ın il başkanlığına seçilmesine onay vermesi dikkat çekiyor.