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    • 25.10.2020 22:27
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    dakika: 'yı 'ın işgalinden kurtardı

    dakika haberi... su, kent merkezini 'ın işgalinden kurtardı. Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.


    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

    sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

    Azerbaycan su, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan Gubadlı'yı Ermenistan'ın işgalinden kurtardı