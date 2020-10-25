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    • 25.10.2020 18:53
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    İslam düşmanı 'in kılavuzu 'cü kaçak çıktı!

    Hollanda'da, İslam karşıtı, ve göçmenler karşıtı nefret saçan ifade ve eylemleriyle gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı ırkçı lider , bir kez daha sahneye çıktı. Yine Erdoğan’a hakaret eden Wilders’in Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu Today’s Zaman gazetesi yazarı ’un internet sitesini kaynak göstermesi dikkat çekti.

    Hanife Akliman
    İslam düşmanının kılavuzu kaçak FETÖ'cü çıktı

    Hollanda'da, İslam karşıtı, ve göçmenler karşıtı nefret saçan ifade ve eylemleriyle gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı ırkçı lider , dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, haddini aşarak Cumhurbaşkanı 'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşarak 'terörist' ifadesini kullanmıştı.

    İslam karşıtı ve aşırı sağcı siyasetçi Wilders, yeniden sahneye çıktı. Bugün yaptığı paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bazı terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iftirasında bulundu. Seviyesiz siyasetçi, yaptığı Twitter paylaşımına Fetullahçı bir internet sitesini kaynak gösterdi.

    İSLAM DÜŞMANININ KILAVUZU FETÖ'CÜ KAÇAK ÇIKTI
    'Nordic Monitor' isimli internet sitesi, Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu Today's Zaman gazetesi yazarı 'a ait… Türkiye'den firar eden Bozkurt, İngiltere merkezli bu internet sitesinden Türk devlet büyüklerine her türlü iftirayı atıyor.

    Avukat Mustafa Doğan İnal, yaptığı sosyal medya paylaşımında "İsveç merkezli yapan nordic monitor kaçak fetöcü eski today's zaman yazarı Abdullah Bozkurt un kontrolünde ve Türk hükümet yetkililerini el kaide ve torör ile iliskilendirme algisi yapan bir site.Faşit G.Wilders de bu siteyi iddialarına dayanak yapmış..." dedi.

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    Haberler Güncel İslam düşmanı Geert Wilders'in kılavuzu FETÖ'cü kaçak Abdullah Bozkurt çıktı!