Herkes oraya akın etti! Saatlerce kuyruk beklediler





'BELLİ BİR KAPASİTE BELİRLENMELİ'

İstanbul'dan gelen Mustafa Bektaş, "Girişte belli bir araba kapasitesinden sonra alınmamalı. Belli bir kapasite belirlenmeli. Buradaki yol durumu düzenlenmeli. Giriş başka yerden çıkış başka yerden olmalı. Ben de aracımı bıraktım ve yolun açılmasını bekliyorum" dedi.



Kırıkkale'den gelen Mustafa Yeşilyurt da Yedigöller'deki yoğunlukla alakalı bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, "Doğası çok güzel bir yer. Harika bir yer. Ancak şu çile çekilecek gibi değil. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bolu tarafından giren araçlar, burada hiç park etmemeli. Girişe park yapılması lazım, araçlar orada bırakılmalı içeri girişte otobüs kullanılmalı. Ya da buradan giren araçlar başka bir yerden çıkacaklar. Her yer balata kokuyor. Araç egzozları kokuyor. Doğaya çok zararı var. İnsanlar hiç dikkat etmiyorlar. Çöpler ayrı, oturma ayrı. Maske kurallarına uymuyorlar. Uyaran görevlilere sorun çıkartıyorlar" diye konuştu.