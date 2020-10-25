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    • 25.10.2020 13:35
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    'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, karşı yönden gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonucu araçlarda bulunanlardan biri hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

    AA
    Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

    'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Bursa-Orhaneli kara yolu Yürücekler Köyü mevkisinde seyreden F.A. (35) idaresindeki 55 BBL 70 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.G'nin (43) kullandığı 16 AIR 573 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola savrulan sürücü F.A, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Hafif ticari araçtaki sürücü C.G. ve yanındaki kişi ile otomobildeki bir kişi ise yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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