2020 KPSS önlisans soruları: KPSS'de milletvekili seçilme şartları sorusu soruldu!

2020 KPSS önlisans sınavı tamamlandı ve ardından adaylar hemen soru ve cevapları beklemeye başladı. Bazı sorularda takılanlar ya da ilginç bulanlar ise cevapları sorgular oldu. Peki KPSS'de sorulan Bayrak Şairi kimdir? 2020 KPSS önlisans soru Bayrak Şairi hakkında merak edilenleri derledik.
MİLLETVEKİLİ SEÇİLME ŞARTLARI NELERDİR?
-Her adayın en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. eskiden seçilme yaşı 25 sayılıyordu ancak 2017 yılında alınan karar neticesinde düşürülmüştür.
-Adayın mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Yabancı uyruklu kişiler seçilme hakkına sahip değillerdir.
-Milletvekili olabilmek için üniversite mezunu olmak gerekmez. En az ilkokul mezunu olmanız seçilmek ve başvurmak için yeterli olacaktır.
-Askerliğini tamamlamış olmak
-Kısıtlı olmamak. Engelli vatandaşlar bu uygulama kapsamında değildir.
-Kamuda yasaklı olmamanız.
-Toplamda 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası almamış olmak. Ancak taksirli suçlardan hüküm almışsanız başvuru yapamazsınız.
-Bugüne kadar yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmanız gerekiyor. Özellikle de resmi ihalelere fesat karıştırmamanız şart.
-Devletin sırlarını açıklama, ideolojik ya da anarjik eylemlere karışmamış olmak.
Soru: Hangisi milletvekili seçilme şartlarından biri değildir?
CEVAP: Yükseköğretim tamamlamış şıkkı. Doğrusu en az ilkokul mezunu olmalı.