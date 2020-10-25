2020 KPSS önlisans soruları: KPSS'de milletvekili seçilme şartları sorusu soruldu!

-Kamuda yasaklı olmamanız.



-Toplamda 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası almamış olmak. Ancak taksirli suçlardan hüküm almışsanız başvuru yapamazsınız.



-Bugüne kadar yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmanız gerekiyor. Özellikle de resmi ihalelere fesat karıştırmamanız şart.



-Devletin sırlarını açıklama, ideolojik ya da anarjik eylemlere karışmamış olmak.



Soru: Hangisi milletvekili seçilme şartlarından biri değildir?



CEVAP: Yükseköğretim tamamlamış şıkkı. Doğrusu en az ilkokul mezunu olmalı.