2020 KPSS önlisans soruları: Asya Asyalılarındır sözü kime ait? KPSS'de soruldu! İşte cevabı

ASYA ASYALILARINDIR SÖZÜ KİME AİT?

1905 harbinde çarlık rusyası'nı mağlup eden japonya'nın imparatoru motso hito'nun söylediği söz.

Japonya Savaş Bakanı Sadao Araki, New York Times gazetesinin 3 Haziran 1933 tarihli nüshasına, "Japonya'nın cihandaki rolü" hakkında şu demeci verir: "Diğer ırklar gibi Japonlar da bu dünyada kendilerine bir cennet aramak hakkına haizdirler. Biz fazla nüfusumuz için Mongolya'da bir şey temin etmek niyetinde değiliz. Bize, serbestçe açılacak ve fenni bir tarzda inkişaf ettirebileceğimiz bir saha lazımdır."