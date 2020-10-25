2020 KPSS önlisans soruları: 2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kim aldı? İşte KPSS sorusunun cevabı

2020 KPSS önlisans soruları: 2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kim aldı? Yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. 2020 KPSS önlisans sınavına katılan adaylar cevapladıkları veya cevaplayamadıkları sorunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Peki 2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kim aldı? 2020 KPSS önlisans sorusunun cevabı neydi?
2020 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'INI KİM ALDI?
2020 En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını 2019'un en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki rolüyle, Joaquin Phoenix aldı.
JOAQUIN PHOENIX KİMDİR?
28 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Joaquin Phoenix, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir.
Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.
Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.