"NATO SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMEDEN KULLANILACAKTIR"

Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrollerinin yapılmakta olduğunu belirten Aktop, "NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300'ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.