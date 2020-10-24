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    • 24.10.2020 21:51
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    , 'ya gösterilen a isyan etti!

    Galatasaray Teknik Direktörü , BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlere tepki gösterdi. Deneyimli Terim, 'nun ı için, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." şeklinde konuştu.

    Terim'den kırmızı karta isyan!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemlere tepki gösterdi.

    Deneyimli Terim, Falcao'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." şeklinde konuştu.

    Detaylar gelecek..
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    Haberler Güncel Fatih Terim, Falcao'ya gösterilen kırmızı karta isyan etti!