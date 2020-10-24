Deneyimli Terim, Falcao'nun kırmızı kartı için, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." şeklinde konuştu.

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