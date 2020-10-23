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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Ziyaretleri tamamlayınca çalışma programına geçtik. 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarındayım. Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir olmak üzere sağlık ekipleriyle biraraya geldik.

Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız.

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasadır. Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir.

5 İLDE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı üç kat artmıştır. Bilecik'te vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de ise yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.

Yatak kapasitelerimiz, Bursa'da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75.

Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir'de yoğun bakım yüzde 61.

Bilecik'te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42.

Çanakkale'de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48.

Salgınla mücadelede önemli silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüphelileri tespit ediyoruz.

Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayımızı 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada. Çanakkale'de ekip sayısını 97'ye çıkarıyoruz.

Son olarak burada değerlendirmelerini yürüttüğümüz 5 ilimizdeki yatırım planlarımızı aktarmak isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem vesilesi ve Covid-19 vesilesiyle tekrar görmüş olduk.

Geçen yıl hizmete aldığımız Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu.

Bursa Devlet Hastanesi eski adıyla Memleket Hastanesi'nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak.

Türkiye'de tek olan spastik çocuklar hastanemizi yenileyeceğiz. Balıkesir Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonu tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiç hastanesinin inşaatına başladık.

Susurluk devlet hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz. Edremit devlet hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Gökçeada devlet hastanemizin inşaatına devam ediyoruz.

Yalova'da devlet hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık, önümüzdeki yıl tamamlayacağız.

Bozüyük devlet hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor, önümüzdeki yıl hizmete alacağız.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

İlk planda risk grubundakilere yapılacak. Riskli olan sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere...

Detaylar gelecek...