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    SON DAKİKA: nı duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. 23 Ekim'de 2165 vaka tespit edilirken, 74 kişi hayatını kaybetti. İşte 23 Ekim'e ait koronavirüs tablosu...

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

    22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU