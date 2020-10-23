Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.