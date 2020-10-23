Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.
22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU