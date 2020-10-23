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    • 23.10.2020 09:09
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    Son dakika: ’den İyi Parti’ye bozkurt işareti tepkisi: Son uyarıdır

    Son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkan , önceki gün Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa ’nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.

    MHP’den İyi Parti’ye bozkurt işareti tepkisi

    İYİ Parti Genel Başkan , önceki gün Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Başbuğ Otağı'nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa 'nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.





    Serkan Tok

    'AÇIĞA DÜŞTÜNÜZ, İYİ Mİ'
    MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, "Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP'çilerin Kayseri'de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur.

    Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?" paylaşımını yaptı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, "Başbuğ Türkeş'in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan'ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes'in suyu serttir, mertlik ister" tepkisini gösterdi.

    SON UYARIDIR
    Hürriyet'in haberine göre, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da "Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır" dedi.

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