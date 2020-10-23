Rüyada kaçmak ne demek? Rüyada koşarak kaçmak nasıl tabir edilir?

DOĞAL AFETTEN KAÇMAK

Bir kişinin rüyasında meydana gelen doğal afetten kaçması, kendisinin hayatında başına gelecek olan bazı tehlikeli y ada korkulacak durumların gün yüzüne çıkmasına işaret eder. Eğer kişinin rüyasında kaçtığı doğal afet sel ise, yakın bir zamanda iş yaşamında bazı çalkanmaların olacağına işaret eder. Rüyada kaçılan doğal afet eğer bir depremse kişinin günlük hayatının zor geçeceğine işaret eder. Eğer kaçılan afet bir yangın ise yaşanacak olan üzücü olaylara, eğer heyelan ise ailesel problemlere işarettir.

RÜYADA KAÇMAK VE YAKALANMAK

Rüyasında bu detayı görenler oldukça başarılı işler yapılacağına, kazancın eskisine oranla daha da artacağına, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, işlerin düzene gireceğine ve eğitim konusunda yeni bir sayfa açılacağına, ancak ortaya çıkacak kötü bir durumdan ötürü işlerin bir anda aksamaya başlayacağına ve hayatın bu durumdan çok olumsuz etkileneceğine alamettir.

RÜYADA KATİLDEN KAÇMAK

Kişi, ruhsal olarak atlattığı bir dönemi kendisine hatırlatacak bir olayla karşılaşabilir bu da duygusal dünyasını yeniden karıştırabilir. Rüyayı gören kişinin başından geçmiş tatsız ve kötü bir olayın etkisinden olduğuna ve onu tekrar yaşamaktan çekindiğine yorulur.

RÜYADA FAREDEN KAÇMAK

İş hayatında yapılan çalışmaların kötü bir duruma düşmesine, atılan adımların başarı getirememesine ve sürekli aksiliklerle karşılaşılmasına neden olan bir kişinin varlığına, bu kişinin bundan sonra yapmak isteyebileceği kötülüklerden korunmak için dikkat edilmesi gerektiğine yorulur.