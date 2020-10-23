Rüyada yapılan eylemler gerçek hayatta bilinçaltında kalan durumlardan dolayı ya da hiç sebep yokken görülebilir. Rüyada kaçmak ne demek sorusunun yanıtını en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kaçmak eyleminin gerçekte olumlu mu olumsuz mu yorumlandığı merak edilenler arasında yer alıyor. Rüyada kaçmak ne demek? Rüyada koşarak kaçmak nasıl tabir edilir? Sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
RÜYADA KAÇMAK NE DEMEK?
Rüyada kaçmak, genel olarak hayırlı şeylere alamet eder. Rüyayı gören kişinin yaşamında güzel gelişmeler yaşanacağına, kişinin kendisine çok keyifli, mutlu ve huzurlu hissedeceğine, aynı zamanda kişinin korkularının üzerine giderek onlardan kurtulacağına işaret eder.
Kişinin hayatında belirli aşamaların kaydedileceğine ve istediği başarıya ulaşacağına alamet eder. Rüyayı gören kişinin rüyasında kaçması, adım atacağı işlerden emin olacağına, çevresinde iyi olan kişileri biriktireceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin ailesinin, akrabalarının ve arkadaşlarının arasında herhangi tatsız bir olay yaşanmadan mutlu olacaklarına işaret eder.
RÜYADA BİRİNDEN KAÇMAK
Kişinin rüyasında birinden kaçıp kurtulması hayatının güzelliği ve kolaylığı sayesinde, her daim yaşama sıkı sıkıya bağlı kalacağına, hayatında kendisini hep huzurlu ve mutlu hissedeceğine, üzerinde bulunan uğursuzluğun ortadan kalkacağına işaret eder. Kişinin hayatında artık nasıl istiyorsa o şekilde ilerlemelerin ve gelişmelerin kaydedileceğine işaret eder. Günden güne sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına delalet eder.
BİRİNDEN KAÇIP SAKLANMAK
Kişinin rüyasından bir kişiden kaçması ve saklanması kendisine hayırlı haberlerin geleceğine, iş yaşamında ve aile yaşamında iyi günleri göreceğine işaret eder. Kişinin fazla gelir elde etmesine fakat çevresinde bulunan kendisini kıskanan birtakım insanların çıkartacak oldukları dedikodulara maruz kalacağına, bu dedikodular nedeniyle sevdiği kişİlerle arasının açılacağına işaret eder.
DOĞAL AFETTEN KAÇMAK
Bir kişinin rüyasında meydana gelen doğal afetten kaçması, kendisinin hayatında başına gelecek olan bazı tehlikeli y ada korkulacak durumların gün yüzüne çıkmasına işaret eder. Eğer kişinin rüyasında kaçtığı doğal afet sel ise, yakın bir zamanda iş yaşamında bazı çalkanmaların olacağına işaret eder. Rüyada kaçılan doğal afet eğer bir depremse kişinin günlük hayatının zor geçeceğine işaret eder. Eğer kaçılan afet bir yangın ise yaşanacak olan üzücü olaylara, eğer heyelan ise ailesel problemlere işarettir.
RÜYADA KAÇMAK VE YAKALANMAK
Rüyasında bu detayı görenler oldukça başarılı işler yapılacağına, kazancın eskisine oranla daha da artacağına, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, işlerin düzene gireceğine ve eğitim konusunda yeni bir sayfa açılacağına, ancak ortaya çıkacak kötü bir durumdan ötürü işlerin bir anda aksamaya başlayacağına ve hayatın bu durumdan çok olumsuz etkileneceğine alamettir.
RÜYADA KATİLDEN KAÇMAK
Kişi, ruhsal olarak atlattığı bir dönemi kendisine hatırlatacak bir olayla karşılaşabilir bu da duygusal dünyasını yeniden karıştırabilir. Rüyayı gören kişinin başından geçmiş tatsız ve kötü bir olayın etkisinden olduğuna ve onu tekrar yaşamaktan çekindiğine yorulur.
RÜYADA FAREDEN KAÇMAK
İş hayatında yapılan çalışmaların kötü bir duruma düşmesine, atılan adımların başarı getirememesine ve sürekli aksiliklerle karşılaşılmasına neden olan bir kişinin varlığına, bu kişinin bundan sonra yapmak isteyebileceği kötülüklerden korunmak için dikkat edilmesi gerektiğine yorulur.
RÜYADA SAVAŞTAN KAÇMAK
Rüyayı gören kişinin paradan, zenginlikten, şan ve şöhretten önce sağlıklı ve mutlu olmaya önem verdiğine hiç birşeyi bunların üzerinde tutmadığına ve hırsın gereksiz olduğuna inandığına alamettir. Düzgün, sakin ve huzurlu bir hayat sürme çabasına delalet eder.
RÜYADA OKULDAN KAÇMAK
Rüyayı gören kişinin mesleğinde usta ya da uzman olmuş bir kimsenin yanında kendini eğiterek meslek edineceğine, diplomalı ya da üniversiteli olmamış olmasının başarısına engel olamayacağını göstererek alaylı olacağına yorulur.
RÜYADA KÖPEKTEN KAÇMAK
Rüyayı gören kişinin kendisine gönülden değer veren, ona karşı duyguları konusunda samimi, kolay bulunmayacak, candan ve dürüst bir arkadaş edinme şansını bir sözü ya da davranışı ile farkında olmadan kaçıracağına delalet eder. Kişi iş hayatı içinde dostuna haksızlık ediyor demektir.
RÜYADA KAÇIP KURTULMAK
Kişinin rüyasında birinden kaçıp kurtulması hayatının güzelliği ve kolaylığı sayesinde, her daim yaşama sıkı sıkıya bağlı kalacağına, hayatında kendisini hep huzurlu ve mutlu hissedeceğine, üzerinde bulunan uğursuzluğun ortadan kalkacağına işaret eder. Kişinin hayatında artık nasıl istiyorsa o şekilde ilerlemelerin ve gelişmelerin kaydedileceğine işaret eder. Günden güne sıkıntılarından ve dertlerinden kurtulacağına delalet eder.