Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2020 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 21:02
    ABONE OL

    : 'tan yeni karar

    haberi... yaptığı açıklamasında, "'nde okuyan öğrencilerimiz için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik." ifadelerine yer verdi.

    Selçuk: Yeni bir karar aldık

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.

    Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

    Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    HUAWEI APP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

    AÖL için sınav tarihleri belirlendi. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde olacak.

    I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

    I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

    I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni karar