





VERGİDEN DE KAÇIYORLAR

Sabah gazetesi ekipleri saat 22.00 sonrası yaptığı araştırmalarda kredi kartı ile yapılan satışlarda bayilerin yüzde 18 vergiyle alkol fişi kesmesi gerekirken satışları gizlemek için sigara veya kuruyemiş satışı fişleri kestiğini belirledi. Bu bayilerin, içki sattıklarını gizlemek için sigara ya da kuruyemiş satışı şeklinde fiş düzenliyor ve böylelikle devleti zarara uğratıyor olmaları da skandalın boyutlarını katlıyor.











13 GÜNDE 69 ÖLÜM

Sahte içkiden İzmir'de Soner Pamukçu (25) ve Harun Reşit Çakır (49), Aydın'da Hasan Topal (56) ve Havva Özırmak, Mersin'de de M.A. yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 69'a ulaştı. Adana Çukurova'da, bir ev ve kargo firmasına yapılan baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan sahte içki ele geçirildi.











320 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI GELİYOR

Sahte içki ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken TBMM Genel Kurulu, alkollü içkiler ile saat ve 18 yaş altına satış yasağına uymayanlara 320 bin liraya kadar varan ağır para cezaları ile ruhsat iptalini içeren düzenlemeyi kabul etti. Kurul, hobi bahçeleri ve sahte gıda ile ilgili düzenlemeler yapan yasa teklifini görüştü. Buna göre, alkollü içkileri makine, basın yayın yoluyla satanlara 20 ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Alkollü içkileri 18 yaşını doldurmamış bireylere satanlarla saat 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içki satışı yasağına uymayanlar, 65 binden 320 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca 5 yıl içinde aynı yasağı 3 kez ihlal edenlerin satış belgeleri 2 yıl süre ile iptal edilecek.

