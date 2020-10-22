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    • 22.10.2020 18:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede - gerilimi ve 'deki son durum ele alındı.

    AA

    Son dakika haberine göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.

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    Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti.

    Başkan Erdoğan, Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü