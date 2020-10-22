ÖSYM itiraz nasıl yapılır? KPSS sonuç itiraz dilekçesi nasıl verilir? KPSS sonuçlarında hata veya yanlışlık olduğunu düşünen vatandaşlar ÖSYM itiraz nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların yeniden incelenmesi isteği için belirlenen hesap numarasına itiraz ücretinin yatırılması gerekiyor ve dilekçe vermeniz gerekiyor.

KPSS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de (ÖSYM resmi site üzerinden ulaşabilirsiniz) verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.