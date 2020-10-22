2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayınlanmıştı.

2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri, sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, "Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik." açıklaması yapılmıştı.