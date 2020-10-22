Metro Turizm muavin videosu sosyal medyada tepki çekti! Daha önce de ismi skandallarla anılan Metro Turizm'de yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Metro Turizm yolcusu, kayıt altına aldığı cinsel saldırı görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı. İğrenç videoya vatandaşlar tepki gösterdi!
NE OLDU?
Saat 09.00'da Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm'e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek mastürbasyon yapan muavini cep telefonuyla görüntüledi.
Yolcu, kayıt altına aldığı cinsel saldırı görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI!
Metro Turizm, geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti.
2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayınlanmıştı.
2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri, sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, "Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik." açıklaması yapılmıştı.