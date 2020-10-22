Memur alım yapan kurumlar hangileri? KPSS P1, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS sonuçları sonrasında gündeme gelen P1 puan türü neyi ifade etmektedir? KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır.

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır.

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRLERİ

KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak tercih yapabilir.

Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, uzman, denetçi vb. üst kademe kadrolara atanabilmek için yapılan A Grubu sınavı ile 48 puan türünüz hesaplanmaktadır. A Grubu puan türleri arasında en fazla alım yapılan puan türü ise P-48'dir.

P-1 Puan Türü ile alım yapan kurumlar

* Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

* Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

* İller Bankası Uzman Yardımcısı

* BİST Uzman Yardımcısı

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

* Bakanlıkların mühendislik kadroları

P-2 puanıyla alım yapan kurumlar

* Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

* SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

* Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

* Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

* Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

* Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

• Gümrük Muhafaza Memurluğu

• Gümrük Muayene Memurluğu

• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Orman Genel Müdürlüğü

• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

• Makina Kimya Endüstrisi

• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

• Gümrük Müsteşarlığı

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

2020 KPSS Lisans Puan Türü

2020 KPSS Lisans sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken iki ana alan ve bu alanlar altında toplam beş ders bulunmaktadır. Bu alanlar;

Genel Yetenek Alanı; Matematik ve Türkçe

Genel Kültür Alanı; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisidir.

2020 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;

Puan Türü Test Ağırlığı

KPSS P1 Genel Yetenek; %70

Genel Kültür; %30

KPSS P2 Genel Yetenek; %60

Genel Kültür; %40

KPSS P3 Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50

2020 KPSS Öğretmenlik Puan Türleri

2020 yılında gerçekleştirilecek olan 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ve 2020 KPSS ÖABT alanlarına girecek olan adayların elde edeceği temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, 2020 KPSS Lisans oturumuna ve 2020 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.

MEMURLUK SINAVINA KAÇ BİN KİŞİ GİRDİ?

Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 memur adayı girdi.

Eğitim Bilimleri oturumuna 376 bin 709 memur adayı girdi.



KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

1- İşçi alım ilanları

2- 4/B'li personel alım ilanları

3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

5- Askeri kurumlara sivil memur alımı