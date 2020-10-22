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    • 22.10.2020 13:30
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    'ın alçaklığı bir kez daha gözler önüne serildi! Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirip domuz beslemişler!

    ’ın saldırılarının ardından yıllardır işgal altında olan topraklarını ek tek almaya devam eden , son olarak kentini kurtardı. Kurtarılan kentte çekilen görüntüler ise şoke etti. 27 yıldır işgal altında olan Zengilan’da camiler ahıra çevrilmiş. Cumhurbaşkanı , bugün 'la yaptığı görüşmede, "Dün te Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler." ifadesini kullandı.

    AA

    Ermenilerin işgal altında tuttukları Zengilan kentinin camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı.

    Sosyal medyadaki görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin işgalden kurtardığı Zengilan kentinin camisine girdiklerinde burada domuzlarla karşılaştıkları görülüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tarihi caminin adeta bir harabe haline geldiği dikkati çekiyor.

    ZENGİLAN, 20 EKİM'DE KURTARILMIŞTI
    Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'la yaptığı görüşmede, "Dün internette Zengilan kentinde harabeye dönüşen caminin görüntülerini herkes gördü. O camide domuz beslemişler. Camilerimize hakaret ettiler." ifadesini kullanmıştı.
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    Haberler Güncel Ermenistan'ın alçaklığı bir kez daha gözler önüne serildi! Dağlık Karabağ'da camileri ahıra çevirip domuz beslemişler!