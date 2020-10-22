EKPSS ne zaman düzenlenecek? EKPSS sınav süresi ne kadar? ÖSYM açıkladı!

Gündemde en çok araştırılan konular arasında EKPSS yer alıyor. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 EKPSS yeni tarihi belli oldu ve ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. Diğer yandan EKPSS sınav süresi ve şekli ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce engelli adayın katılacağı 2020 EKPSS sınavına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
EKPSS NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
"Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir."
EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
EKPSS başvuru tarihleri ise 06-07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
2020 EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3'ü kadar ek süre verilmesine,
Genel engellilerden ortopedik engellilerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ancak, bunun için ek süre verilmemesine,
Genel engellilerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ve bunlara da görme engelliler gibi ek süre verilmesine,
Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ise engel dezavantajını önlemek için sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
Dil ve konuşma engelli adaylara işitme engelli adaylar gibi aynı testin verilebileceğine ancak, algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3'ü kadar ek süre verilmesine,
Zihinsel engellilere engel durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3'ü kadar ek süre verilmesine karar verilmiştir.
Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylara 30 dakika ek süre verilecektir.
EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?
EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:
1.Ortaöğretim,
2.Önlisans,
3.Lisans,
düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.
EKPSS NEDİR?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.