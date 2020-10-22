Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında sokağa çıkma yasağı geliyor. Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmaya başlayacağı iddiaları ortalığı karıştırdığı ve araştırmalar başlandı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Ekim sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Vakalarda artış sürerken yeniden böyle bir karar alınması düşünülüyor mu? İşte tüm bilgiler…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları da bulunuyordu. Vatandaşlar bir müddet uygulanan bu kısıtlamaların yeniden getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.' dedi. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' ifadelerini kullandı.
"HABER TAMAMEN ASILSIZDIR"
Bakan Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.