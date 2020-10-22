2020 KPSS lisans puanı sonrası düşük puanla nereye girilir? 2020 KPSS sonuçları açıklandı. Milyonlarca memur adayı KPSS sonucuna göre kamuya başvuru yapacak. Peki 2020 KPSS sonucuna göre 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? Düşük puanla nereye girilir? Bu sonuçlara göre; 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla hangi kurumlar memur alıyor? Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır. Peki KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu?
2020 Yılı Kamu Kurum ve Kuruluşları Memur, Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi Alımı İlanları
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.
Aşağıda sıralanan ilanlar Devlet Personel Başkanlığı üzerinde yer almaktadır. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
Kamu Kurum ve Kuruluşları Sözleşmeli Personel, Sürekli/Geçici İşçi, Memur Alımı 2020 Yılı İlanları
* PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAYINLADIKLARI İLANLAR *
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK (Adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan "2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.)
- KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir)
- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 61 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16/10/2020 - 20/10/2020 tarihleri arasında)
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK (Giriş sınavı başvuruları 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir.)
- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 92 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (16 Ekim'den itibaren 5 gün içinde)
- T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI 60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK (14-28 Ekim 2020)
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK (Başvurular en geç 22 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar)
- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Adayların bu ilanın yayım tarihinden yani 9 Ekim'den itibaren 15 gün içerisinde)
- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) RUTE 35 PERSONEL ALACAK (Başvuruların en geç 26/10/ 2020 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.)
- SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU (02 Kasım - 06 Kasım 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde)
- DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 MEMUR ALACAK (2-4 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alınacak
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI
Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.
MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI
Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.
MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.
KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?
Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2020 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.
Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:
1- İşçi alım ilanları
2- 4/B'li personel alım ilanları
3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı
4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,
5- Askeri kurumlara sivil memur alımı