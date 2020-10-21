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    • 22.10.2020 05:18
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    Trump yönetiminin Maduro'nun görevden ayrılması için Venezuelalı yetkiliyle görüştüğü iddia edildi

    Bloomberg'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, eski 'in, Maduro'ya yakın olan Venezuelalı siyasetçi ile geçen ay 'nın başkenti 'de bir araya geldiği ifade edildi.

    AA
    Trump'tan Maduro'ya yeni müdahale

    Bloomberg'in 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, eski 'in, Maduro'ya yakın olan Venezuelalı siyasetçi ile geçen ay 'nın başkenti 'de bir araya geldiği ifade edildi.

    Grenell'in, Maduro'nun görevini "barışçıl bir şekilde" bırakması konusunu gündeme getirdiği ancak bu görüşmede başarı elde edilemediği belirtildi.

    BEYAZ SARAY YETKİLİSİNİN REHİNE MÜZAKERELERİ İÇİN SURİYE'YE GİTTİĞİ İDDİASI
    gazetesi de pazar günü verdiği ve üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, 10 yıldan uzun bir sürenin ardından rejimi ile ABD hükümeti arasında ilk temasın kurulduğunu ve ABD Başkanı 'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in bu yılın başında 'a gittiğini öne sürmüştü.

    Patel'in Şam ziyareti sırasında rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılan 2 ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptığı belirtilmişti.

    Haberde ayrıca, Trump'ın mart ayında Beşşar Esed'e gizli bir mektup yazarak ABD'li rehinelerden birinin bırakılmasını istediği iddia edilmişti.

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