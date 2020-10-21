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    • 21.10.2020 09:22
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    : ve 'da u: 6 gözaltı

    haberine göre merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik da 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

    AA
    İki ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde /'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Van ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

    Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Van ve Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı