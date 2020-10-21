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    • 21.10.2020 13:58
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    Son dakika: 'de "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor

    Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor. Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki ""nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.

    AA
    Nöbetçi bakan uygulaması yeniden başlıyor

    'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen "nöbetçi bakan" uygulaması yeniden başlıyor.


    ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'ÜN NÖBETİYLE BAŞLAYACAK
    TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis'te "nöbetçi bakan" bulunuyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nöbetiyle başlayacak.

    Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek.



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