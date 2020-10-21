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    • 21.10.2020 11:00
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    Son dakika: O ülkede izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

    'da Konsolosluğu önünde almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. 3 binden fazla kişinin Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti.

    Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

    İZDİHAM YAŞANDI
    Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11'i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

    3 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYNI ANDA
    Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti.
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    Haberler Güncel Son dakika: O ülkede vize izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!