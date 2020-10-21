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    • 21.10.2020 11:23
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    SON DAKİKA: Datça'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi

    Gelen son dakika haberine göre , 'nın Datça ilçesinde saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Depremde can veya mal kaybı olmazken kısa süreli panik yaşandı.

    DHA
    AFAD'dan açıklama! O ilçede 4.1 büyüklüğünde deprem

    tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde meydana geldi. Depremi en çok hisseden bölge 'nın Datça ilçesi oldu.

    KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
    Datça açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 9.48'te yerin 7.83 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi