





EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi. İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.











KAPSÜL BOŞ ÇIKTI

Uzun süre yapılan incelemede kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.











Kapsülü kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.