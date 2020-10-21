Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2020 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 18:56
    ABONE OL

    'nin Derecik ilçesinde 'lı teröristlere ait ve mühimmat ele geçirildi

    'nin Derecik ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

    AA
    Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda dün Derecik ilçesi Ortaklar köyü Örencik mezrasında mağara tespit edildi.

    Yapılan aramada elektrikli fünye ve el yapımı ile güçlendirilmiş 155 milimetrelik top mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanan oksijen tüpü, 8'li 3 pil bloku, patlayıcı yapımında kullanılan 50 metre elektrik kablosu, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7,62 milimetre çapında 523 fişek, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 7,62 milimetre çapında 30 fişek, 7,62 milimetre çapında 50 biksi fişeği, 5'er litrelik bidonlarda 8 kilogram toz TNT, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 aydınlatma mayını, savunma tipi el bombası, yelek, uyku tulumu ve tütünlük ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi