Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Buğra Kavuncu ne iş yapıyor?

Buğra Kavuncu kimdir? FETÖ ile ilişkileri olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Partili Buğra Kavuncu kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun geçmişi merak ediliyor.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası aslen Adana'nın Ceyhan ilçesindendir. Kanada'da öğrenim hayatına başlayan Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'ndan sonra Ankara Çizmeci İlkokulu'nda eğitimine devam etti.