Bakan Selçuk duyurdu: Sürecin bir parçası olarak açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüste normalleşme sürecinin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını duyurdu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları

Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.