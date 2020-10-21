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    • 21.10.2020 10:06
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    Bakan Selçuk duyurdu: Sürecin bir parçası olarak açıldı

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı , koronavirüste normalleşme sürecinin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını duyurdu.

    Bakan duyurdu: Sürecin bir parçası olarak açıldı

    Milli Eğitim Bakanı , koronavirüste normalleşme sürecinin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını duyurdu.

    İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları
    Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.

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