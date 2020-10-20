Büyükada'da, bir süre önce dar sokaklara giren 800'lük çöp kamyonunun adanın maskotu haline gelmiş Sofi isimli köpeği ezmesinin ardından Yumi adlı köpeğinde ezilmesi vatandaşı çileden çıkardı. Büyükadadaki hayvanseverler 800'lük çöp kamyonlarının adadan gönderilip daha küçük sokaklara girebilen kameralı araçların kullanılmasını istediler.





Büyükada'da iki maskot köpeğin çöp kamyonları tarafından ezilmesi hayvanseverleri çileden çıkardı. Ellerinde ölen köpeklerin fotoğraflarıyla bir açıklama yapan Büyükada hayvanseverleri kamerası olmayan dar sokaklara sokulan hayvanların ölümlerine neden olan büyük araçların adadan alınıp yerine daha küçük ve kullanışlı çöp araçlarının getirilmesini istediler.





Hayvanseverler yaptıkları açıklamada , "Adamızın maskotu halini almış Sofi adlı köpeğimizin bir çöp kamyonu tarafından ezilmesinin ardından bir basın açıklaması düzenlemiş ve yetkilileri bu tür olayları engellemek üzere önlemler almaya davet etmiştik. Belediyenin bu meseleyi ciddiye almadığı anlaşılıyor. Zira yine bir çöp kamyonu, yine adamız çarşısının süsü, Yumi adlı köpeğimiz de geçtiğimiz günlerde daracık çarşımıza sokulan devasa bir çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürüldü.





DEV ARAÇLAR DAR SOKAKLARA SOKULUYOR



Recep Koç Caddesi'ne 800'lük bir çöp kamyonu sokuluyor. Ancak belediyemiz, temizlik hizmetini bu bilinçsiz ve sorumsuz sistemle sunmaya çalışıyor. Buna bir son verilmesini talep ediyoruz. Bu tür kamyonlar, esas olarak, uzun yolda büyük yükleri taşımak üzere tasarlanmış araçlardır. Kontrolleri güçtür; görüş açıları dardır; şoförün gece vakti önünü ya da arkasını görmesi imkansızdır; bu nedenle, bu araçlar kamera sistemine sahiplerdir. Belediye'nin, araçların düzenli bakımını ihmal etmesi nedeniyle, kamera sistemleri çalışmayan, düzenli temizlikleri de yapılmayan bu devasa araçlar; dünya kentinin biblosu adamızın dar sokaklarına sokulmaktadır! Adaların fizikî niteliklerine ve adalıların yaşama alışkanlıklarına uygun olmayan bu araçları mahallelerimize ve çarşımıza sokma emri verenler, şoförlerle birlikte, öldürme ve mala zarar suçlarından olası kast ile sorumludur!. 800'lük araçların Adalarda işletimi derhal durdurulmalıdır. Eğer belediye, bu işi gereğinden az işçi ile yapmaya çalışıyorsa, bunun da karşısındayız. Bu hizmet daha küçük araçlarla ve gerekiyorsa daha fazla görevli ile verilmelidir! Belediyeden, bu hizmeti adalarımıza uygun bir biçimde yerine getirmek üzere önlemler almasını, hayvanlarımızı ezenler hakkında işlem yapmasını ve bu işlemlerin sonuçlarını adalılar ile paylaşmasını talep ediyoruz. Bizler, ayrıca, kendi hukuki girişimlerimizi de başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca, Adalara girişine ve dolaşımına izin verilen tüm motorlu araçların hız sınırına riayetinin denetlenmesini talep ediyoruz!" dediler.