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    • 19.10.2020 14:14
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    Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı

    Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı. Güvenlik güçlerinin 3 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve meslekten ihraç edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K yakalanmıştı.

    AA
    Kaçarken yakalanan FETÖ'cülerle ilgili flaş gelişme

    Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve hakim eşi tutuklandı.

    Polis ekipleri tarafından yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Güvenlik güçlerinin 3 gün önce Enez ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve meslekten ihraç edilmiş hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K yakalanmıştı.

    D.E. ve H.E'nin işlemleri sürüyor.



    Kaynak: AA
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