Rüyada ağlamak nasıl yorumlanır? Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak kötüye mi işaret?

RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEK?

Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, farklı yorumlarla açıklanmaktadır. Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.

Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur. Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır. Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.

RÜYADA HIÇKIKARAK AĞLAMAK



Rüyada çok ağlamak ve rüyada sesli ağlamak, aile ve iş hayatında meydana gelecek olumsuz, üzücü gelişmelere ve bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak birtakım sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibi bu sıkıntılara bağlı olarak işin içinden çıkamayacağı günler geçirecek, rüya sahibini arka arkaya gelerek zor durumda bırakan problemler hem ruhsal hem de maddi anlamda sorunlar doğuracaktır. Bu problemler neticesinde de gözyaşı dökülecektir. Rüya sahibi bu olaylara akılcı bir tutumla yaklaşmaz ise bu sürecin sonunda kendini bitik bir halde bulabilir.

BAĞIRARAK AĞLAMAK

Rüyada bağırıp ağlamak, pekiyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyanın günah işlemeye ya da yanlışlar yapmaya işaret olduğu belirtilebilir. Rüyasında bağırıp ağlayan birey, gerçek yaşamında da birtakım problemler içerisinde kalır ya da yaptığı yanlışlar ile insanların kötü hissetmesine sebep olur. Bu rüyayı gören bireyin, bilerek ya da isteyerek günah işlemesine, doğru bilinen kimi hareketlerin aslında yanlış olmasına kimi zaman da dedikoduya delalet ettiği söylenebilir.

