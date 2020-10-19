Rüyada ağlamak nasıl yorumlanır? Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak kötüye mi işaret?

Gün içerisinde yaşanan olaylara bağlı olarak ağlamak eylemi gerçekleşebilir, peki rüyada bu durumu yaşamak neye işarettir? Rüyada ağlamak iyi mi yoksa kötü mü yorumlanır? Neden ağlandığına, nasıl olduğuna, rüya sahibinin mi yoksa başkasının mı ağladığına bağlı olarak farklı yorumlar yapılır. Peki rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak kötüye mi işaret? İşte merak edilenler…
RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEK?
Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, farklı yorumlarla açıklanmaktadır. Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.
Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur. Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır. Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.
RÜYADA HIÇKIKARAK AĞLAMAK
Rüyada çok ağlamak ve rüyada sesli ağlamak, aile ve iş hayatında meydana gelecek olumsuz, üzücü gelişmelere ve bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak birtakım sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibi bu sıkıntılara bağlı olarak işin içinden çıkamayacağı günler geçirecek, rüya sahibini arka arkaya gelerek zor durumda bırakan problemler hem ruhsal hem de maddi anlamda sorunlar doğuracaktır. Bu problemler neticesinde de gözyaşı dökülecektir. Rüya sahibi bu olaylara akılcı bir tutumla yaklaşmaz ise bu sürecin sonunda kendini bitik bir halde bulabilir.
BAĞIRARAK AĞLAMAK
Rüyada bağırıp ağlamak, pekiyi bir şekilde yorumlanmaz. Rüyanın günah işlemeye ya da yanlışlar yapmaya işaret olduğu belirtilebilir. Rüyasında bağırıp ağlayan birey, gerçek yaşamında da birtakım problemler içerisinde kalır ya da yaptığı yanlışlar ile insanların kötü hissetmesine sebep olur. Bu rüyayı gören bireyin, bilerek ya da isteyerek günah işlemesine, doğru bilinen kimi hareketlerin aslında yanlış olmasına kimi zaman da dedikoduya delalet ettiği söylenebilir.
RÜYADA BAŞKASI İÇİN AĞLAMAK
Rüyada bir başkası için ağlamak, rüya sahibinin merhamet sahibi olduğunu gösterir. Rüyada başkası için ağlamak ne demektir sorusu, birçok farklı yorumu içerir. Bu yorumlara göre rüya sahibi, çevresindekilere yardım etmeyi seven biridir.
Bu rüya iyi niyeti, hayırseverliği temsil eder. Rüyada kendisi için ağlanan kişi, gerçek hayatta hastaysa, bu hastalık iyileşir. Gerçekte bu kimsenin sıkıntıları varsa, bu sıkıntılar yakın zamanda yok olur. Rüya sahibi, kendisi için ağladığı kişiyle birlikte mutlu bir yaşama kavuşur.
Rüyada bir başkası için ağlamak, kişinin başına konacak talih kuşunu simgeler. Bu durum kimi zaman devlet kapısındaki işlerin kolayca halledilmesiyle de açıklanır. Rüya sahibi devlet görevlerinde çalışabilir. Görevlerini layıkıyla yerine getiren, başarılı bir kimse haline gelir. Rüya sahibi, devlet görevlerinde çalışmak üzere uzak mekanlara yolculuk edebilir.
Rüyada bir başkası için içtenlikle ağlamak, kişinin kendi yaşamının düzen bulacağına yorumlanır. Yapılan çalışmaların karşılıksız kalmayacağı bu rüyanın yorumudur. Rüya faydalı şeyler öğrenmeyi temsil eder. Öğrenilen bilgiler, kişinin yeni bir hayata başlamasına sebep olacaktır.
RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLAMAK
Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Rüyada sessiz ağladığını gören kişi berekete yorumlanır.
Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, Rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına, Sessizce ağlamak yağmur, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevinç, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok sevinir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir.
Rüyada Ağlamak sevince, rüyada gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, üşütüyorsa üzüleceğinize, Rüyada bağırmadan ağlamak dert, gam, kederden kurtulmak demektir.
ÖLMÜŞ BİRİNİN RÜYADA AĞLADIĞINI GÖRMEK
Rüyada ölen birilerinin ağlaması, çeşitli şekillerde tabir edilir. Bazı yorumlara göre bu rüya ölen kişinin yakınlarından dua istediği anlamındadır. Ölen kişi için hayır yapılması ve dua edilmesi tavsiye edilir. Bu rüya başka yorumlara göre ölen kişinin ahiretteki durumunu gösterir. Dökülen gözyaşları, ahiretteki kişinin günahlarından kurtulmasına delalettir. Ölmüş olan kişinin günahlarının affedilmesi, cennetle müjdelenmesi, rüyanın yorumlarıdır.
Rüyada ölmüş birinin ağlaması, kimi yorumculara göre gerçek hayatta sevilen birilerini getirir. Uzun süredir görülmeyen kimselerle görüşmek mümkün olabilir. Veya rüya sahibinin ailesinde bir bebek doğumu gerçekleşebilir.
RÜYADA BİRİNE SARILARAK AĞLAMAK
Rüyada ağlarken birine sarılmak, çevreden görülecek yardımları temsil etmektedir. Rüya sahibi, çevresinde sevilen, sayılan biridir. Bu kimsenin çevresindeki kişiler ona iyi ve kötü günde yardımcı olmaktadır. Yaşanacak zorluklarda, bu kişi çevresinden hep yardım görecektir.
Bu rüya psikolojik yorum olarak kişinin sevilme ihtiyacına işaret etmektedir. Kişinin duyduğu özlemler, sevgiye karşı duyduğu arayış, rüyasında bu şekilde görülmüştür. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüyada sarılınan kişiye göre açıklar. Eğer kişi rüyasında sevdiği birine sarılıp ağlamışsa, bu iyiye işarettir. Kişinin rüyasında sarıldığı kimse ona maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
Rüyada sarılınan kişi eğer gerçek hayatta düşmansa bu, o kimsenin tavrındaki değişiklikleri temsil eder. Gerçek yaşamda o güne kadar kötülükleri olan bir kimseye sarılmak, o kişinin hatalarından döneceğini gösterir. Düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, kırgınlıkların unutulması rüyanın yorumudur.
Rüyada birine sarılarak ağlamak, bir kimseden alınacak gücü işaret eder. Eğer kişinin yaşamında olumsuzluklar varsa, bu olumsuzluklar bir yardımla düzelir. Yapılacak yeni anlaşmalar, iş ortaklıkları bu rüyanın tabirleri arasında yer almaktadır.
RÜYADA MUTLULUKTAN AĞLAMAK NE DEMEK?
Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşı dökmesi, gerçek hayatta da sevinçle yorumlanır. Rüya sahibi büyük müjdelerle karşılaşır. Yaşamdaki tüm umutları gerçekleşir. Hastalığı varsa, şifa bulur. Borcu varsa bu borçlarını öder ve feraha erer. Bu rüya tüm sıkıntıların çözüm bulduğunu gösterir. Rüya sahibi evlenmeye niyetli ise, kısa sürede bu niyeti gerçek olur. Evlenmek için hayırlı bir kısmet arayanlar, bu kısmete kavuşur. Rüya, kadınlar için zengin ve ahlaklı bir insanla evlilik yapmak anlamındadır. Erkekler için ise, iffet sahibi genç bir kadına delalettir.
Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşları dökmesi, bazı tabirlerde doğacak çocuklara delalettir. Eğer kişi sevinçli bir olay karşısında sessiz bir şekilde ağlamışsa bu, kız çocuğunu temsil eder. Eğer hıçkıra hıçkıra yüksek sesle ağlanıyorsa, bu rüya erkek çocuğuna işarettir.