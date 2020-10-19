Rebiülevvel ayı mesajları sözleri kısa uzun! 2020 Rebiülevvel ayı mesajları nelerdir?

Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! Rebiülevvel ayı mesajları günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Rebiülevvel ayı tüm coşkusu, huzuru ve faziletiyle başladı. Mübarek Mevlid Kandili'nin de idrak edileceği bu ayın gelişiyle Rebiülevvel ayı mesajları paylaşılmaya başlandı. WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla Rebiülevvel ayı mesajları paylaşılıyor. Haberimizden hadisli anlamlı güzel Rebiülevvel ayı mesajları sözlerin ulaşabilirsiniz.

REBİÜLEVVEL AYI MESAJLARI

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Rebiülevvel ayınız kutlu olsun...