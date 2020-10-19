

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



