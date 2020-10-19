Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2020 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 08:10
    ABONE OL

    Mehmetçikten nokta operasyon! Azılı 3 terörist etkisiz hale getirildi

    'de, lerinin 3 bin 467 rakımlı 'nda teröristlerin ayak izlerini takip ederek gerçekleştirdikleri nokta operasyonda 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Sırrıberk Arslan
    Mehmetçikten nokta operasyon!
    'de devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde 'nda 1'i kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.






    Edinilen bilgiye göre (JÖH) ve güvenlik korucularından oluşan ler Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda teröristlere ait ayak izleri ve yaşam malzemeleri tespit etti.





    Bölgeyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin çemberi iyice daraltması üzerine 9 Eylül günü 3 kişilik terörist grubuyla sıcak temas sağlandı. 'Teslim ol' çağrılarını reddeden teröristlerle girilen çatışmada 1'i kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.





    Kimlik tespitine yönelik çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri bugün açıklandı. Öldürülen teröristlerin Çekdar Amed kod adlı Azad Şık, Ronahi Ruken kod adlı Şehriban Heja Uzun ve Suriye'li Dılovan Kobani kod adlı Ömer Oso olduğu belirtildi. Teröristlerin bölgeye gelmeden önce de örgütün Suriye'deki kolu de bulundukları tespit edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Mehmetçikten nokta operasyon! Azılı 3 terörist etkisiz hale getirildi