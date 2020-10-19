KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? KPSS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçlarının bu hafta açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin beklentiler bulunuyor. Lisans sınavları 20 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 aylık zaman geçti ve KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuçları bugün açıklanır mı?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları için " Sınav Sonuç Belgesi" basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. KPSS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir"
KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?
KPSS A Grubuna atanmak isteyen adaylar Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına görev alabilir.
KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?
KPSS B Grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlerde çalışabilir.