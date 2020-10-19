HSK ihraç listesi açıklandı mı? HSK ihraç edilen hakim savcılar kimdir? HSK ihraç listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İhraç listesine alınan hakim ve savcıların kim olduğu merak konusu oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti. Peki, HSK ihraç listesi açıklandı mı?

HSK İHRAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.