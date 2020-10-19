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    • 19.10.2020 20:33
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    Ersin Tatar 'de oldu, Yunan kudurdu!

    ’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ’yı geride bırakan Ersin Tatar, ’nin yeni oldu. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ’da üzüntü ile karşılandığını ifade etti.

    AHaber

    'nde () cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rum yanlısı konuşmalarıyla dikkat çeken 'yı geride bırakan Ersin Tatar KKTC'nin yeni oldu.

    AKINCI YANLISI YUNAN MEDYASI ÜZÜLDÜ!
    Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesininin 'daki yankılarını aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Yunan medyasının Mustafa Akıncı yanlısı bir yayın yaptığını ifade etti.



    Kostidis, Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan'da iyi karşılaşmadığını bildirdi.

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