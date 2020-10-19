Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rum yanlısı konuşmalarıyla dikkat çeken Mustafa Akıncı'yı geride bırakan Ersin Tatar KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oldu.
AKINCI YANLISI YUNAN MEDYASI ÜZÜLDÜ!
Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesininin Yunanistan'daki yankılarını aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Yunan medyasının Mustafa Akıncı yanlısı bir yayın yaptığını ifade etti.
Kostidis, Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan'da iyi karşılaşmadığını bildirdi.