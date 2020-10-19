"KEBAPÇI KAPISI İSYAN ETMEMİZE NEDEN OLUYOR"

Tarihi ibadethanede incelemelerde bulunan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, yaşananlara isyan ederek şunları söyledi: "Osmanlı'dan miras kalan eski eserimize, bilimsel restorasyon uygulamalarına tamamen aykırı ve akıllara zarar müdahaleler yapılmış. Alaeddin Bey Camii'ndeki restorasyon VGM, Koruma Kurulları gibi devlet kurumlarındaki ve yüklenici firmaların restorasyon anlayışındaki kötü ve tuhaf yozlaşmanın dışa vurumunu acı bir şekilde göstermektedir" dedi. Restorasyonun üslup ve kompozisyon işçiliğinin kalitesizliğini gözler önüne serdiğine işaret eden Şahin, son zamanlarda bu tip restorasyonlara camilerde çok rastladıklarını vurgulayarak, yetkililere seslendi: "Koruma kurullarından onay alınmadan cami içi ve dışında birçok işlem yapılmış. Yapıya zarar veren devasa klimalar, ilgili koruma kurulundan nasıl izin alındığı bilinmeyen bakırdan yapılmış kebapçı kapısı gerçekten isyan etmemize neden oluyor. Restorasyon öncesi koruma kurulunun değerli üyelerine sormak istiyorum. Hangi bilimsel gerekçelerle bu tezyinata izin verdiniz? Niçin koruma kanuna suç teşkil eden aykırı bu uygulamalara müdahale etmiyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın bu önemli kültürel mirasa sahip çıkmasını talep ediyoruz."