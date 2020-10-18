Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü alan Ersin Tatar oldu. Tatar'a Türkiye'den tebrik mesajları yağdı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

Şentop'un mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.