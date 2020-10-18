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    • 18.10.2020 20:22
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    Son dakika: 'den Cumhurbaşkanı seçilen 'a tebrik mesajları

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü alan oldu. Tatar'a 'den tebrik mesajları yağdı.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı oyların yüzde 51.74'ünü alan oldu. Tatar'a 'den tebrik mesajları yağdı.

    TBMM BAŞKANI ŞENTOP
    TBMM Başkanı , KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

    Şentop'un mesajı şöyle:
    "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
    Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Başbakan Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajları