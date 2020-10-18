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    • 18.10.2020 08:36
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    Son dakika: 'da terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteleri erişime kapattı

    İl Müdürlüğünce yapılan incelemelerde yasadışı bahis ve müstehcenlik içeren 286 ile terör örgütü propagandası yapılan 68 adresi erişime kapatıldı.

    Terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteler...

    Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Müdürlüğünce 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden yurtdışı kaynaklı yayın yapan 286 ile Amerika, ve ülkelerinden /KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası yapan 68 adresinin tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli, toplam 354 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırılmıştır.

    Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteleri erişime kapattı