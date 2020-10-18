Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2020 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2020 16:30
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan 'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Son dakika haberleri... Başkan 'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Ülkemizin en kritik seçimlerinden birinde Şırnak destan yazarak tercihini 'den yana kullandı. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz.

    Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

    Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar