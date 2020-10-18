Son dakika: Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en kritik seçimlerinden birinde Şırnak destan yazarak tercihini AK Parti'den yana kullandı. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz.



Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...