MEB açıklaması: 9. 10. 11. sınıflar okula gidecek mi? Liseler ne zaman okula başlayacak?

HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Açılacak okullar sadece liseler olacak. Tüm liseler açılmayacak yalnızca belirtilen karar kapsamına giren liselerde öğrenciler okula gidecek. İşte, o okullar:

5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

OKULA GİTMEYECEK LİSE TÜRLERİ!

Çok Programlı Anadolu Lisesi kapsamına gimeyen Anadolu ve Fen Lisesi gibi okullarda okuyan öğrenciler ise okula gitmeyecek.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

Mesleki Eğitim Merkezleri

Mesleki eğitim merkezlerinin yasa ile zorunlu öğretim kapsamına alınması ile bu okul türleri de kılavuza girdi. Mesleki eğitim merkezlerine 9'uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanacak. 11'inci sınıfın sonunda "kalfalık belgesi", 12'nci sınıfın sonunda ise "ustalık belgesi" düzenlenecek. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilecek. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilecek.

Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin20'nci maddesinin üçüncü fıkrası, 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi. Buna göre daha önce güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri için geçerli olan "yetenek sınav puanıyla öğrenci alan liseler" arasına "klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri" de eklendi ve bu yıl kılavuzda yer aldı.

DERSLER NASIL OLACAK?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

OKULLARDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.