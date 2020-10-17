KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2020 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. 2020 yılı KPSS lisans sınavına katılanlar şimdi sonuçları dört gözle bekliyor. Her gün sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alan KPSS lisans sonuçları hangi tarihte belli olacak? KPSS farklı kategorilerde düzenleniyor, sınav takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.
KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulandı.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2019 KPSS sınavı sadece A Grubu ile öğretmenlik alımlarında, 2018 KPSS sınav sonuçları ise A Grubu ve öğretmenliğin yanı sıra, B Grubu alımlarında da kullanılmaktadır. B grubu alımlar mühendislikten hemşireliğe, teknikerlikten memurluğa kadar kariyer unvanlar dışındaki (uzman, müfettiş, denetçi, yardımcısı) tüm memur alımlarında kullanılmaktadır.
KPSS yönetmeliğinde sınavın geçerlilik süresine ilişkin olarak şu hüküm yer almaktadır:
"KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."
KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.
DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz kOnusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.