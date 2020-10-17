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    • 17.10.2020 09:11
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    'nun kazığını yemişler partisi yolda!

    'de mevcut rahatsız olanlar harekete geçti, iddiaları kulislerin en çok konuşulan konuları arasında girdi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı , partide olması muhtemel isimleri yazdı.

    Kılıçdaroğlu'nun kazığını yemişler partisi yolda!
    'ın "Ha gayret gayretkeşler" adlı köşe yazısından dikkat çeken kısımlar şöyle:

    Size de ha gayret

    Gözünüz aydın, geliyormuş.
    Var ya, diyeceksiniz.
    O Cumhuriyet Halk Partisi, bu sadesi, kısaca Halk Partisi.
    Seçmenin kaçta kaçının oy verirken çuvallayacağını merak ederim.
    Bari amblem olarak altı ok yerine altı mızrak falan seçsinler de kafalar iyice karışsın.
    Kimler kuracakmış bu yi? Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Onur Öymen, Şahin Mengü...
    'nun kazığını yemişler partisi!
    Mustafa Özyürek'in de adı geçiyor. Namuslu adamdır. Lakin hizipçinin dibidir, 'ın has adamıdır.
    Demek ki bu parti, Deniz Baykal partisi.
    Fakat Deniz Baykal'dan tık yok.
    Kızı Aslı'yı da başkan yapacaklarmış.
    En iyisi 'i de onursal genel başkan yapsınlar, on üç yıl sonra ilk defa ağzını açtı!
    'nin de bunlara katılıp katılmayacağı merak ediliyormuş.
    Kemal Bey İnce'yi cumhurbaşkanlığına gene aday göstersin, bunlara da iki bakanlık sözü versin, çil yavrusu gibi dağılırlar.

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