Kılıçdaroğlu'nun kazığını yemişler partisi yolda!

Engin Ardıç'ın "Ha gayret gayretkeşler" adlı köşe yazısından dikkat çeken kısımlar şöyle:
Size de ha gayret
Gözünüz aydın, Halk Partisi geliyormuş.
Var ya, diyeceksiniz.
O Cumhuriyet Halk Partisi, bu sadesi, kısaca Halk Partisi.
Seçmenin kaçta kaçının oy verirken çuvallayacağını merak ederim.
Bari amblem olarak altı ok yerine altı mızrak falan seçsinler de kafalar iyice karışsın.
Kimler kuracakmış bu yeni partiyi? Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Onur Öymen, Şahin Mengü...
Kılıçdaroğlu'nun kazığını yemişler partisi!
Mustafa Özyürek'in de adı geçiyor. Namuslu adamdır. Lakin hizipçinin dibidir, Deniz Baykal'ın has adamıdır.
Demek ki bu parti, Deniz Baykal partisi.
Fakat Deniz Baykal'dan tık yok.
Kızı Aslı'yı da başkan yapacaklarmış.
En iyisi Ahmet Necdet Sezer'i de onursal genel başkan yapsınlar, on üç yıl sonra ilk defa ağzını açtı!
Muharrem İnce'nin de bunlara katılıp katılmayacağı merak ediliyormuş.
Kemal Bey İnce'yi cumhurbaşkanlığına gene aday göstersin, bunlara da iki bakanlık sözü versin, çil yavrusu gibi dağılırlar.
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Size de ha gayret
Gözünüz aydın, Halk Partisi geliyormuş.
Var ya, diyeceksiniz.
O Cumhuriyet Halk Partisi, bu sadesi, kısaca Halk Partisi.
Seçmenin kaçta kaçının oy verirken çuvallayacağını merak ederim.
Bari amblem olarak altı ok yerine altı mızrak falan seçsinler de kafalar iyice karışsın.
Kimler kuracakmış bu yeni partiyi? Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Onur Öymen, Şahin Mengü...
Kılıçdaroğlu'nun kazığını yemişler partisi!
Mustafa Özyürek'in de adı geçiyor. Namuslu adamdır. Lakin hizipçinin dibidir, Deniz Baykal'ın has adamıdır.
Demek ki bu parti, Deniz Baykal partisi.
Fakat Deniz Baykal'dan tık yok.
Kızı Aslı'yı da başkan yapacaklarmış.
En iyisi Ahmet Necdet Sezer'i de onursal genel başkan yapsınlar, on üç yıl sonra ilk defa ağzını açtı!
Muharrem İnce'nin de bunlara katılıp katılmayacağı merak ediliyormuş.
Kemal Bey İnce'yi cumhurbaşkanlığına gene aday göstersin, bunlara da iki bakanlık sözü versin, çil yavrusu gibi dağılırlar.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN